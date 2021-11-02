Заслуженный тренер России, член жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова прокомментировала новый номер пары Евгения Медведева/Даня Милохин.

Выступление получило очень высокие оценки, фигуристка и тиктокер показали параллельный прыжок и несколько сложных поддержек.

«Я здесь прям чуть не отпала (Ягудин: «Нет, вам не надо пока!») Честно. Смотрю — поднимает на уровень плеч, я спокойна. Потом так подсел — и раз, выжал ее — и ровно, и хорошо, и не качался, и поставил. И крутились, и вертелись, и танцевали. Танцевали вдвоем, и параллельно, и в диком темпе, в дичайшем! Кайфанули сами по-страшному, и мы с ними кайфанули. Здорово!» — сказала Тарасова.

Медведева/Милохин — одни из лидеров проекта по итогам пяти недель, они уступают всего 0,04 балла лидерам.