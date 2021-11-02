Максим Траньков: «Милохин нестандартно поднял Медведеву, так даже профессионалы не делают»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре с Татьяной Волосожар, судья проекта «Ледниковый период» Максим Траньков оценил выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в шестом выпуске шоу.

«Насколько технично выступили Даня и Женя? На техничность я уже даже не смотрел после их высокой поддержки, — цитирует Транькова «Газета.Ru». — На все остальное мне было наплевать — в тот момент я уже знал, что техника будет 6,0, и мне оставалось только проникнуться этим номером, чтобы оценить артистизм.

Эта поддержка была выполнена нестандартно даже для парников — с хода вперед. Это надо еще раскорячиться. Мы, профессиональные парники, обычно поднимаем девушку, когда едем назад, а ты, Даня, ты поднял Женю с хода вперед — респект!"

Ранее Татьяна Тарасова призналась, что «чуть не отпала» во время номера Медведевой и Милохина.