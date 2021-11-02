Навка охарактеризовала новый номер Медведевой и Милохина как «секси» и «бомбу»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высоко оценила новый номер фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в шестом выпуске шоу «Ледниковый период».

«Даня, наконец-то ты это сделал, все выдохнули! Сомнений даже не было, — заявила Навка. — Еще до объявления общих оценок я в уме поставила 12 баллов и была уверена, что никто не понизит оценку! Это бомба, это секси, это молодежно и современно!

Тут сидящий рядом товарищ Бурковский говорит «Он что, сделал эту высокую поддержку?» Я говорю: «Да, в отличие от тебя, ты со мной этого не мог сделать». (Смеется.) Во-первых, Женька, как ты смелости набралась туда запрыгнуть? У меня сердце екнуло. Ребят, вы очень смелые, бомбический номер".

Медведева и Милохин идут в четверке лидеров телепроекта.