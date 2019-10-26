Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на «Гран-при» Канады. Россиянке не удался чистый прокат, и она стала только шестой, набрав всего 62,89 балла.

— Тяжело сказать, почему так произошло, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Она тренировалась очень хорошо. Было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения.

Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось.