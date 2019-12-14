Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с чемпионата России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов не использовали свой единственный шанс выступить на чемпионате России, снявшись с первенства нынешнего года в Красноярске, и теперь у пары нет перспектив.

— Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе, — приводит слова Тарасовой ТАСС. — Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз. Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова тренер пары, он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь.

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