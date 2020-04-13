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«Танюха! Поздравляю!» Тарасова поздравила Навку с днем рождения

18:39
(слева-направо Екатерина Гордеева, Татьяна Тарасова и Татьяна Навка). Фото Instagram
(слева-направо Екатерина Гордеева, Татьяна Тарасова и Татьяна Навка). Фото Instagram
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с 45-летием.

— Танюха! Поздравляю! Желаю любви и здоровья! С любовью, ТАТ — подписала Тарасова их совместную фотографию.

С 2006 по 2016 годы Навка ежегодно (кроме 2011) участвовала в ледовых телевизионных шоу. Также является постановщиком нескольких масштабных ледовых шоу, в числе которых «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица» с олимпийской Алиной Загитовой в главной роли.

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