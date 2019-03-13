Суд Алма-Аты отклонил апелляцию по делу об убийстве Тена, приговор оставлен в силе

Городской суд Алма-Аты оставил без удовлетворения апелляционные жалобы по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Приговор суда первой инстанции в отношении осужденных за убийство Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова был оставлен без изменений, сообщает Zakon.kz.

При этом осужденная по этому делу Жанар Толыбаева будет переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности. Ей изменили режим пребывания, так как она впервые совершила тяжкое преступление. 6 марта женщина родила сына. Толыбаева была приговорена к четырем годам лишения свободы за недонесение о преступлении.

Денис Тен погиб от рук автоворов. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Жанар Толыбаеву.

Спортсмену было 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, был серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Становился победителем Универсиады, азиатских игр и чемпионата четырех континентов.