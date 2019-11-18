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Столбова эмоционально извинилась перед фанатами за неудачное выступление на этапе «Гран-при» в Москве

13:11

Новая спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов заняла на московском этапе «Гран-при» пятое место. После короткой программы дуэт располагался на третьей позиции, однако срыв Новоселовым прыжковых элементов, двух поддержек, а также падение Столбовой с выброса отбросили дуэт на итоговое пятое место. По окончании выступлений Столбова опубликовала в Instagram пост-извинение за неудачу.

— От лица всей нашей команды, хотелось бы выразить огромную благодарность и сказать, спасибо всем большое за то, что были с нами несмотря ни на что! — написала Столбова. — То, что произошло не подлежит никакому объяснению и оправданию, кроме извинения! Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы впредь такого никогда больше не случалось!

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми с лета прошлого года в Новогорске и США. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014.

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