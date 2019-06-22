Степанова поделилась мнением о распределении этапов серии "Гран-при"-2019/20

Вице-чемпионка Европы Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала "СЭ", как оценивает доставшиеся их паре этапы "Гран-при" в предстоящем сезоне.

- Нам уже везде комфортно выступать, потому что на протяжении всей нашей карьеры мы сталкивались и со сложными ситуациями, и с непривычным расписанием, так что умеем подстраиваться под любые соренования, - рассказала фигуристка. - Всегда приятно выступать при полных трибунах, чтобы ощущалась поддержка зрителей.

Но фигурное катание сейчас становится все популярнее и популярнее, поэтому залы заполнены почти везде. Этапы мы не выбираем, как только узнаем, куда едем, тренеры сразу же корректируют план тренировок и выстраивают работу нужным образом.

Степанова и Букин сначала выступят на первом этапе серии в США (18-20 октября), где в числе их соперников будут бронзовые призеры ЧМ-2019 Мэдисон Хаббел и Захари Донохью. А затем на заключительном японском этапе (22-24 ноября), на котором их ждет противостояние с четырехкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

Степанова и Букин также являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителями этапов "Гран-при", чемпионами мира среди юниоров-2012/13. На чемпионате мира в завершившемся сезоне дуэт занял четвертое место, завоевав малую бронзовую медаль за исполнение ритм-танца. (Екатерина Беспалова)

"В детстве дрались друг с другом, руки выворачивали". Большое интервью Степановой и Букина