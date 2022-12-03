Гном Гномыч прибыл на жеребьевку чемпионата России по прыжкам в Петербурге

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Александр Плющенко находятся в зале, где проходит торжественная жеребьевка чемпионата России по прыжковым элементам среди фигуристов, сообщает корреспондент «СЭ».

Для посетителей обязателен дресс-код, как рассказали зрители церемонии. Она проходит в театре «Ленинград-центр». Всего в продажу поступило около 300 билетов.



Плющенко-младший не собирается принимать участие в прыжковом турнире, однако его отец станет капитаном одной из команд. По результатам жеребьевки определятся составы трех команд — Плющенко, Мишина и Тутберидзе.