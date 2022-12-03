Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:22

Гном Гномыч прибыл на жеребьевку чемпионата России по прыжкам в Петербурге

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Александр Плющенко находятся в зале, где проходит торжественная жеребьевка чемпионата России по прыжковым элементам среди фигуристов, сообщает корреспондент «СЭ».

Для посетителей обязателен дресс-код, как рассказали зрители церемонии. Она проходит в театре «Ленинград-центр». Всего в продажу поступило около 300 билетов.


Плющенко-младший не собирается принимать участие в прыжковом турнире, однако его отец станет капитаном одной из команд. По результатам жеребьевки определятся составы трех команд — Плющенко, Мишина и Тутберидзе.

Фигурное катание
2
2
Читайте также
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соревнования фигуристок на чемпионате России по прыжкам отменили в последний момент. Федерация объяснила причину
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости