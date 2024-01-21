Стали известны результаты жеребьевки командного чемпионата России по прыжкам-2024

Состоялась жеребьевка командного чемпионата России 2024 года по прыжкам. Капитанами коллективов будут Дмитрий Козловский и Александр Галлямов.

Команда Козловского: Базылюк, Муравьева, Гордеева, Лазарев, Семененко, Попов, Чикмарева/Янченков, Бойкова, Алиев (приглашенный гость).

Команда Галлямова: Петросян, Костылева, Кольцова, Федотов, Дикиджи, Гуменник, Осокина/Грицаенко, Мишина, Туктамышева (приглашенный гость).

Соревнования проходят в Москве на «ЦСКА Арене». Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей. Участники второй команды разделят между собой 3 миллиона рублей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.