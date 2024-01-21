Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию командного турнира

Команды Галлямова и Козловского выступят на чемпионате России по прыжкам 21 января

Командный турнир на прыжковом чемпионате России пройдет в воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало соревнований — 14:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

В первенстве среди команд будут участвовать два коллектива. В каждом из них — свой капитан: это Дмитрий Козловский и Александр Галлямов.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире

Обе команды будут состоять из двух спортивных пар, трех женщин, трех мужчин и одного приглашенного спортсмена. Состав обоих коллективов, порядок их выступлений, а также цвет будут определены жеребьевкой.

Командный турнир будет состоять из пяти раундов с различными прыжковыми элементами. Капитан команды будет определять, кто из спортсменов будет принимать участие в конкретном раунде. Каждый участник обязан выступить в турнире. При этом каждый из них может поучаствовать не более чем в двух разных раундах.

Элементы будут оцениваться по системе ISU. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация