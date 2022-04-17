Спортивный врач назвал сроки восстановления Евгения Семененко после сотрясения мозга

Спортивный врач Лю Хуншен прокомментировал для «СЭ» травму Евгения Семененко, которую он получил на шоу Евгения Плющенко.

Тренер фигуриста Алексей Мишин в разговоре с РИА Новости Спорт рассказал, что у Евгения сотрясение мозга.

«При сотрясении мозга чем больше времени пройдет до возвращения к физическим нагрузкам, тем лучше для здоровья. А так, примерно 3 месяца на восстановление. А по-хорошему, так вообще полгода, потому что если раньше положенного времени начать тренироваться, будут постоянные головные боли», — сказал доктор Лю «СЭ».

Но шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.