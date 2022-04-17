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Сегодня, 12:57

Спортивный врач назвал сроки восстановления Евгения Семененко после сотрясения мозга

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный врач Лю Хуншен прокомментировал для «СЭ» травму Евгения Семененко, которую он получил на шоу Евгения Плющенко.

Тренер фигуриста Алексей Мишин в разговоре с РИА Новости Спорт рассказал, что у Евгения сотрясение мозга.

«При сотрясении мозга чем больше времени пройдет до возвращения к физическим нагрузкам, тем лучше для здоровья. А так, примерно 3 месяца на восстановление. А по-хорошему, так вообще полгода, потому что если раньше положенного времени начать тренироваться, будут постоянные головные боли», — сказал доктор Лю «СЭ».

Но шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

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