Урманов прокомментировал травму фигуриста Семененко после падения на шоу Плющенко

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал падение российского фигуристка Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко.

«У нас вид спорта достаточно травмоопасный, серьезный, сложнокоординационный. Конечно же, какие-то элементы повышенной сложности делать в темноте, наверное, порой небезопасно. Но надеюсь, у Женьки все будет хорошо, желаю ему скорейшего выздоровления и всего самого хорошего, этот мальчишка мне очень симпатичен. Мне кажется, это дело случая, нет никакого подвоха», — цитирует Уруманова ТАСС.

Вчера, 16 апреля, выступая на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, фигурист упал, заходя на прыжок и ударился головой. Он не смог самостоятельно подняться и его унесли на носилках. Врачи диагностировали у Семененко сотрясение мозга.