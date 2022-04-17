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Сегодня, 12:35

Урманов прокомментировал травму фигуриста Семененко после падения на шоу Плющенко

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал падение российского фигуристка Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко.

«У нас вид спорта достаточно травмоопасный, серьезный, сложнокоординационный. Конечно же, какие-то элементы повышенной сложности делать в темноте, наверное, порой небезопасно. Но надеюсь, у Женьки все будет хорошо, желаю ему скорейшего выздоровления и всего самого хорошего, этот мальчишка мне очень симпатичен. Мне кажется, это дело случая, нет никакого подвоха», — цитирует Уруманова ТАСС.

Вчера, 16 апреля, выступая на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, фигурист упал, заходя на прыжок и ударился головой. Он не смог самостоятельно подняться и его унесли на носилках. Врачи диагностировали у Семененко сотрясение мозга.

Источник: https://tass.ru/sport/14396679
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
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