Тарасова не считает, что нужно запретить четверные прыжки в коммерческих шоу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась об ограничениях выполнения сложных элементов во время коммерческих шоу после травмы фигуриста Евгения Семененко.

«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», — сказала Тарасова «СЭ».

На шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

Позднее тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга.