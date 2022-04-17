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Сегодня, 13:06

Тарасова не считает, что нужно запретить четверные прыжки в коммерческих шоу

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась об ограничениях выполнения сложных элементов во время коммерческих шоу после травмы фигуриста Евгения Семененко.

«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», — сказала Тарасова «СЭ».

На шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

Позднее тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга.

Евгений Семененко. Жуткое падение Семененко шокировало зрителей. Драма на шоу Плющенко в Петербурге

Фигурное катание
Евгений Семененко
Татьяна Тарасова
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