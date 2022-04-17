Тарасова не считает, что нужно запретить четверные прыжки в коммерческих шоу
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась об ограничениях выполнения сложных элементов во время коммерческих шоу после травмы фигуриста Евгения Семененко.
«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», — сказала Тарасова «СЭ».
На шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.
Позднее тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга.
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