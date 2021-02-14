Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» отметила изменения в катании россиянки Александры Трусовой.

— На Кубке Первого канала Саша мне очень понравилась, — написала Сотникова. — Она вообще за последнее время сильно изменилась. Раньше это был маленький робот, штампующий четверные. А сейчас в ее катании появилась женственность. Саша уже по-другому чувствует музыку, пытается раствориться в ней. Да и по качеству прыжков никаких вопросов. Связаны ли эти перемены с уходом к Евгению Плющенко? Вот честно — не знаю. Думаю, с возрастом Трусова сама поняла, что упор надо делать не только на технику, но и на скольжение, хореографию, музыкальность, подход к элементам. А может, и Плющенко внес лепту, помог Саше раскрыться по-новому.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»