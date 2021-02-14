ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Сотникова — о Трусовой: «Она уже не робот, штампующий четверные»

21:45
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» отметила изменения в катании россиянки Александры Трусовой.

— На Кубке Первого канала Саша мне очень понравилась, — написала Сотникова. — Она вообще за последнее время сильно изменилась. Раньше это был маленький робот, штампующий четверные. А сейчас в ее катании появилась женственность. Саша уже по-другому чувствует музыку, пытается раствориться в ней. Да и по качеству прыжков никаких вопросов. Связаны ли эти перемены с уходом к Евгению Плющенко? Вот честно — не знаю. Думаю, с возрастом Трусова сама поняла, что упор надо делать не только на технику, но и на скольжение, хореографию, музыкальность, подход к элементам. А может, и Плющенко внес лепту, помог Саше раскрыться по-новому.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 64889
Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир