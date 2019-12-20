Сотникова, Липницкая и Радионова. Теперь они участницы одного шоу, а когда-то были соперницами

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем официальном Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлены олимпийская чемпионка личного турнира Сочи-2014 Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка там же в командном турнире Юлия Липницкая и двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова.

Все они станут участницами шоу Плющенко «Золушка». В прошлом трио фигуристок постоянно очно соперничало друг с другом. По состоянию на настоящий момент официально о завершении карьеры объявила только Липницкая — в начале сентября 2017 года. Сотникова в последний раз выходила на лед в 2015 году, Радионова — в 2018 году, однако об окончании карьеры они не заявляли.