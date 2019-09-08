Состав участников контрольных прокатов на произвольную программу

Определился состав участников контрольных прокатов на сегодняшнюю произвольную программу в Лужниках. Откроют выступления танцоры, затем мужчины-одиночники, пары и женщины.

Танцы на льду

1. Ксения Конкина — Павел Дрозд

2. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

3. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов

4. Софья Шевченко — Игорь Еременко

5. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

6. Анабель Морозов — Андрей Багин

7. Софья Евдокимова — Егор Базин

8. Бетина Попова — Сергей Мозгов

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин снялись с прокатов после утренней тренировки по болезни.

Мужское одиночное катание

1. Макар Игнатов

2. Сергей Воронов

3. Дмитрий Алиев

4. Александр Самарин

5. Андрей Лазукин

6. Роман Савосин

7. Михаил Коляда

Парное катание

1. Алиса Ефимова — Александр Коровин

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

2-я разминка

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

6. Ксения Столбова — Андрей Новоселов

Женское одиночное катание

1 Евгения Медведева

2. Елизавета Туктамышева

3. Софья Самодурова

4. Станислава Константинова

2-я разминка

5. Алина Загитова

6. Анна Щербакова

7. Александра Трусова

?8. Алена Косторная