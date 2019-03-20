Софья Самодурова: "Выступлением довольна. Баллами – нет"

Российская фигуристка Софья Самодурова после короткой программы на чемпионате мира заметно волновалась, но отметила, что сделала, все что хотела. При этом ее оценка (70,42 балла) уступает почти 2,5 балла победному результату на чемпионате Европы.

– Напряжение было на первом чемпионате мира?

– Волнение присутствовало, поначалу это было даже видно. Потом подстроилась под музыку, и было не так волнительно.

– Все показали, что хотели?

– Довольна, посмотрела протокол – все сделала на высшем уровне.

– После чемпионата Европе на мировом первенстве проще?

– Все с нуля, каждый старт новый. Надо забывать о предыдущем и стараться делать все на высшем уровне.

– Что нужно делать, чтобы получать более высокие баллы? Тем более, все сделано.

– Кататься более раскрепощенно. Наверное, только это.

– Баллами недовольны?

– Конечно. Меньше, чем на чемпионате Европы.

– Чем-то чемпионат мира отличается от других стартов?

– Волнение чуть больше было, чем на чемпионате Европы.

– Очень много людей сегодня. Как вам?

– На это не обращаешь внимания. Зрители и зрители. Сидят, смотрят, получают удовольствие.

– Как планируете готовиться к произвольной программе?

– Как обычно. Выдохнуть, пойти погулять, поговорить с тренером.

– Какую музыку слушаете перед стартом?

– Скорее агрессивную, у меня же дерзкая программа. Kanye West, Drake.

– Сакуру уже видели?

– Не особо. Пока только вышла рядом с отелем сфотографировала. (Дмитрий Кузнецов)