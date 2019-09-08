Софья Самодурова: «Выступление в тренировочном костюме вовсе не означает неуважение к зрителю»

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметила, что постаралась показать свой максимум в обеих программах.

— Сегодняшним выступлением я довольна гораздо больше, чем вчерашним, — рассказала Самодурова. — У меня есть еще неделя до выступления в Италии, поэтому постараюсь подготовиться лучше. Пока это наверное мой максимум. Почему в короткой программе каталась в тренировочном костюме? Речь вовсе не идет о каком-то неуважении к зрителям. Просто платье не готово пока.

Самодурова вместе с Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой выступит на турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском Бергамо с 13 по 15 сентября (Екатерина Беспалова)