Софья Акатьева рассказала о тренировках в Новогорске

Российская фигуристка Софья Акатьева в своем Telegram-канале опубликовала видео со сборов в Новогорске. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Лето спортсмена, как и любое другое время года, это тренировки. Отпуск у нас бывает только в мае, а потом снова на лед.

Будем ставить и накатывать программы к новому сезону, продумывать образы, ну и работать над элементами, конечно. Самый творческий отрезок сезона впереди», — написала Акатьева.

14-летняя спортсменка дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призером (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году.

Софья — первая фигуристка в истории, приземлившая в одной программе на международных соревнованиях три четверных прыжка и тройной аксель, и вторая после американки Алисы Лью, исполнившая в одной программе как четверной прыжок, так и тройной аксель.