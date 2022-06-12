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Сегодня, 16:08

Щербакова показала лед после тренировки Загитовой

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как проходят ее тренировки.

«Пришла я, значит, на тренировку, а мне говорят: «Как раз перед вами на льду каталась Алина Загитова».

Я говорю: «Интересненько!» — Так что сейчас по следам на льду можно постараться определить, что она тут делала.

Тут мы видим следы восьмерочки, вот там, осмелюсь предположить, следы от зубцовых прыжков. Всех секретов раскрывать не буду», — сказала Щербакова в Telegram-канале.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

Алина Загитова
Анна Щербакова
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