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Сегодня, 15:54

Слуцкая считает, что фигурное катание не утратило популярности в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что многие людей в России ходят на соревнования по фигурному катанию и на ледовые шоу, поэтому популярность этого вида спорта в стране не падает.

«У нас фигурному катанию уделяется много внимания. Федерация делает все для того, чтобы сохранить уровень наших лидеров, и пока это удается. Я не считаю, что фигурное катание теряет свою популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей, так что, я думаю, интерес к нашему спорту сохраняется», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/19489465
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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