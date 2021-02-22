Слуцкая рассказала о случаях воровства среди нянь

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая 21 февраля на своей странице в Instagram рассказала о случаях, когда ее обворовывали няни детей.

«Сколько же у нас было нянь. И каждая из них в итоге уходила и обязательно с собой что-то «забирала»: от ценных до самых обычных вещей. Вот, например, история, которая произошла с нами два года назад.

Я всегда откладываю вещи, из которых вырастают мои дети, чтобы потом отдать их нуждающимся. Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и поняла, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе... Воровство среди нянь — очень распространенная проблема, к сожалению. Но, конечно, порядочных людей тоже много! Просто их сложнее найти. С моей нынешней помощницей у нас сложился прекрасный тандем (тьфу-тьфу-тьфу).

Поэтому, если у родителей нет возможности все время находиться с детьми, то няня — это действительно выход. Важно только очень тщательно подойти к выбору человека, который будет много времени проводить с вашей семьей. Потому что изначально вы впускаете в дом чужого человека, и все риски, с этим связанные, нужно четко понимать", — написала Слуцкая.

У Ирины Слуцкой трое детей: дочери Варвара и Кира, а также сын Артем.