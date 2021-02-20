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Медведева выложила фото в образе гейши и призналась в любви к Японии

14:46
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала у себя в Instagram новое фото.

На фотографии спортсменка предстала в образе гейши.

«Для меня Япония — другой мир. Каждый раз, когда я туда приезжаю, будто оказываюсь на другой планете. Скучаю по Японии и надеюсь там оказаться после снятия ограничении?, когда пандемия отступит», — написала у себя в Instagram Медведева.

21-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр. 8 февраля она рассказала, что в текущем сезоне будет выступать в шоу.

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