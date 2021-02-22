Медведева заявила, что у нее нет таланта для занятия фигурным катанием

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что у нее нет таланта для занятия этим видом спорта. По ее словам, успеха ей пришлось добиваться кровью и потом.

«Сколько я с тренерами разговаривала, не только с Этери Георгиевной (Тутберидзе), все напрямую говорят — нет физических данных — сказала Медведева в прямом эфире в Instagram певца Кристиана Костова. - У меня мышечная масса не нарастает. Если нарастает, то еле-еле. Не только всю еду заменить белковым коктейлем нужно, а душ им принимать. У меня нет растяжки от природы, нет природного прыжка, мне нужно всему этому учиться».

Двукратная чемпионка мира уверена, что главный ее талант — это трудолюбие.

«Могло бы быть легче, но я не знаю, было бы легче, если бы я все это имела. И ценила бы я все это, если бы у меня были природные данные, — отметила Медведева. — Наверное, мой талант — это трудолюбие. Это не только моя заслуга, но и заслуга Этери Георгиевны, мамы, бабушки. Бабушка со мной ездила лет до 15 и на каток, и на соревнования. Там, где надо, бабуля у меня кремень. Меня пинала, за что большое ей спасибо. Она, кстати, нас смотрит!».