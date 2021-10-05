Тарасова снова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву. Тот ответил признанием в любви
19:43
Необычный диалог состоялся между судьей телепроекта «Ледниковый период» Татьяной Тарасовой и его участником, тиктокером Даней Милохиным, который катается в паре с Евгений Медведевой.
Заслуженный тренер России пригрозила новоиспеченному фигуристу, тот ответил признанием ей в любви:
Тарасова: — Даня, честно, я не помню, чтобы я сказала, что убью тебя. Я, конечно, могу это сделать... Это все равно было в шутку. Но об этом прямо пишут, перевирают. Но да, действительно — если уронишь ее, убью! (зал смеется) Спасибо тебе большое, что сегодня Женю не уронил. И спасибо, что вы оба такие забавные. Очень хорошие номера у вас. Вы в них именно участвуете.
Милохин: — Татьяна Анатольевна, мы вас любим!
Тарасова: — Спасибо, я вас тоже!
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