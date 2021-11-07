Слуцкая оценила выступление российских фигуристок на «Гран-при Италии»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила выступление российских фигуристок на этапе серии «Гран-при» в Италии.

«Это был важный день. Наши фигуристки представляли свои произвольные программы на третьем этапе мировой серии «Гран-при»!

Софья Самодурова — пусть будет жестко, но не понравилось. При том, что я очень люблю Софью. Но в ее выступлении были недокруты, ошибки, повисшие руки. Программа не просматривается. Есть над чем поработать.

Майя Хромых — красотка. Исполнила два тулупа в 4 оборота. Была странная ошибка на риттбергере. Я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло. В любом случае это была заявка на высокие результаты в сезоне.

Анна Щербакова — мои поздравления! Надеюсь, все травмы Ани позади. Красивое катание, четверной флип, коронный каскад 3+3 лутц-риттбергер, который накануне не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось», — написала Слуцкая в Instagram.

Щербакова победила на турнире. Хромых заняла второе итоговое место. А Самодурова стала седьмой.