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Канадский эксперт — о Щербаковой: «Она показала нам, почему является чемпионкой мира»

13:13
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Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в Италии.

«Щербакова показала нам, почему является чемпионкой мира. Обе ее дорожки шагов в этом сезоне одни из моих любимых. Огромный скачок в интерпретации и скольжении. И новый личный рекорд! Браво», — написал Хилл в Twitter.

Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе и по сумме выступлений набрала 236,78 балла.

Еще одна россиянка — Майя Хромых заняла вторую позицию. Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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