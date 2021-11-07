Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» в Италии.

«Щербакова показала нам, почему является чемпионкой мира. Обе ее дорожки шагов в этом сезоне одни из моих любимых. Огромный скачок в интерпретации и скольжении. И новый личный рекорд! Браво», — написал Хилл в Twitter.

Shcherbakova letting us know why she is World Champion. Both her step sq this season are some of my faves. Immense growth from her in terms of interpretation and skating skills. And a new PB! Bravo — Asher Hill (@AsherHill) November 6, 2021

Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе и по сумме выступлений набрала 236,78 балла.

Еще одна россиянка — Майя Хромых заняла вторую позицию. Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии.