Алексей Мишин: «Если бы Коляда более чисто сделал хотя бы один прыжок, он был бы первым»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о выступлении российского фигуриста Михаила Коляды на этапе «Гран-при Италии». Россиянин занял 2-е место.

«Я как тренер критически оцениваю его выступление и нахожу там недостатки, над которыми надо работать. Но в целом радостно, что он опять входит в число сильнейших фигуристов мира. Если бы он более чисто сделал хотя бы один прыжок, то он был бы первым», — цитирует Мишина телеканал «Санкт-Петербург».

Отметим, Коляда упал с четверного тулупа в короткой программе и допустил три степ-аута в произвольной. Фигурист за два проката набрал 273, 55 балла.