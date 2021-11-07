Алексей Мишин: «Если бы Коляда более чисто сделал хотя бы один прыжок, он был бы первым»
Алексей Мишин высказался о выступлении Коляды на «Гран-при Италии»
16:49
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о выступлении российского фигуриста Михаила Коляды на этапе «Гран-при Италии». Россиянин занял 2-е место.
«Я как тренер критически оцениваю его выступление и нахожу там недостатки, над которыми надо работать. Но в целом радостно, что он опять входит в число сильнейших фигуристов мира. Если бы он более чисто сделал хотя бы один прыжок, то он был бы первым», — цитирует Мишина телеканал «Санкт-Петербург».
Отметим, Коляда упал с четверного тулупа в короткой программе и допустил три степ-аута в произвольной. Фигурист за два проката набрал 273, 55 балла.
Дополнительная информация:
https://topspb.tv/news/2021/11/7/esli-bolee-chisto-sdelal-hotya-odin-pryzhok-byl-pervym-mishin-pro-serebro-kolyady/
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