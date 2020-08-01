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Слуцкая объяснила, почему в переходе Косторной от Тутберидзе к Плющенко нет ничего необычного

23:09
Ирина Слуцкая. Фото Instagram.
Ирина Слуцкая. Фото Instagram.
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Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая посоветовала не драматизировать ситуацию с переходом фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Перешел спортсмен к другому тренеру, значит, что-то его не удовлетворяет, захотелось чего-то нового. В этом нет ничего шокирующего, — написала Слуцкая в Instagram. — Такое случалось и раньше. Переходы характерны для нашего вида спорта и не преподносились как из ряда вон выходящие. Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне.

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