Слуцкая объяснила, почему в переходе Косторной от Тутберидзе к Плющенко нет ничего необычного

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая посоветовала не драматизировать ситуацию с переходом фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Перешел спортсмен к другому тренеру, значит, что-то его не удовлетворяет, захотелось чего-то нового. В этом нет ничего шокирующего, — написала Слуцкая в Instagram. — Такое случалось и раньше. Переходы характерны для нашего вида спорта и не преподносились как из ряда вон выходящие. Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне.