Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая — об отношениях фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной. Ранее спортсменки вместе выступали в группе тренера Этери Тутберидзе, но летом 2020 года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко.

— У вас не сложилось впечатления, что между Трусовой и Косторной весьма натянутые отношения, хотя они занимаются у одного тренера? — вопрос Слуцкой.

— А зачем им ходить в обнимку (смеется)? — приводит Teamrussia слова Слуцкой. — Дружбы между соперниками быть не может, поверьте. Это сейчас у меня прекрасные отношения с Марией Бутырской. А когда мы выступали, то никаких задушевных встреч и разговоров не было. Если Трусову и Косторную не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет» и «пока» вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки. К намеченной цели каждая идет своим путем.