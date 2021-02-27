Слуцкая — о составе сборной на ЧМ: «Мы же не вытаскиваем мясо из морозилки и не начинаем сразу его есть»
Двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая прокомментировала результаты короткой программы финала Кубка России по фигурному катанию.
«Думаю, что Усачева обошла Туктамышеву за счет второй оценки, хотя Лиза сегодня прекрасно каталась с одной небольшой помаркой на тройном акселе. Она усложнила каскад: прыгает его с рукой вверх, и мне очень приятно на нее смотреть — легкая, уверенная, огромный профессионал своего дела, но судьи решили иначе», — сказала Слуцкая.
Ирина Слуцкая также считает, что рано делать выводы по окончательному составу на чемпионат мира, так как есть еще второй соревновательный день: девушки не откатали произвольную программу.
«Наверное, фигурное катание не просто так состоит из двух программ. Если б я, судьи, представители Федерации видели бы уже состав на чемпионат мира, наверно, не было бы финала Кубка России. Как можно видеть состав, когда сделано полдела? Мы же не вытаскиваем мясо из морозилки и не начинаем сразу его есть. Мы вытаскиваем мясо, кладем-размораживаем, потом — сковородка. Я не провидица», — добавила Слуцкая.
Ранее, 27 февраля, стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. По результатам короткой программы 1-е место заняла — Камила Валиева, 2-е — Дарья Усачева, 3-е — Елизавета Туктамышева. Косторная расположилась только на 6-й позиции.
(Екатерина Звенигородская)
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