Двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая прокомментировала результаты короткой программы финала Кубка России по фигурному катанию.

«Думаю, что Усачева обошла Туктамышеву за счет второй оценки, хотя Лиза сегодня прекрасно каталась с одной небольшой помаркой на тройном акселе. Она усложнила каскад: прыгает его с рукой вверх, и мне очень приятно на нее смотреть — легкая, уверенная, огромный профессионал своего дела, но судьи решили иначе», — сказала Слуцкая.

Ирина Слуцкая также считает, что рано делать выводы по окончательному составу на чемпионат мира, так как есть еще второй соревновательный день: девушки не откатали произвольную программу.

«Наверное, фигурное катание не просто так состоит из двух программ. Если б я, судьи, представители Федерации видели бы уже состав на чемпионат мира, наверно, не было бы финала Кубка России. Как можно видеть состав, когда сделано полдела? Мы же не вытаскиваем мясо из морозилки и не начинаем сразу его есть. Мы вытаскиваем мясо, кладем-размораживаем, потом — сковородка. Я не провидица», — добавила Слуцкая.

Ранее, 27 февраля, стартовал финал Кубка России по фигурному катанию. По результатам короткой программы 1-е место заняла — Камила Валиева, 2-е — Дарья Усачева, 3-е — Елизавета Туктамышева. Косторная расположилась только на 6-й позиции.

(Екатерина Звенигородская)