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Сын Плющенко: «Меня вдохновляют отец и Трусова, а Косторная пока не очень»

09:58
Евгений и Александр Плющенко. Фото Instagram
Евгений и Александр Плющенко. Фото Instagram
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассказал, какие спортсмены его вдохновляют.

«Кто из спортсменов меня вдохновляет больше всех? Папа. Кто еще? Саша Трусова. Алена Косторная еще не очень, но она тоже классная фигуристка», — сказал Плющенко-младший в интервью Olympic Channel.

12 февраля Александр Плющенко одержал победу на юношеском турнире «Февральские узоры».

Дополнительная информация:

https://www.olympicchannel.com/ru/video/detail/evgeni-plushenko-beijing-2022-podium-trusova-korstornaia/?uxreference=seealso

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