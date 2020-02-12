«Следующая остановка — Монреаль». Орсер, Ханю и их счастливая команда
21:42
Канадский тренер Трейси Уилсон в своем официальном Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлены другие тренеры «Крикет клаба» — Брайан Орсер и Гислен Бриан, а также их ученики двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и американец Джейсон Браун.
Фотография была сделана после чемпионата четырех континентов, на котором Ханю одержал победу, а Браун стал вторым.
— Спасибо Корее за эту чудесную соревновательную неделю, следующая остановка — Монреаль, — подписала фотографию Уилсон.
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