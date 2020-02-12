Канадский тренер Трейси Уилсон в своем официальном Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлены другие тренеры «Крикет клаба» — Брайан Орсер и Гислен Бриан, а также их ученики двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и американец Джейсон Браун.

Фотография была сделана после чемпионата четырех континентов, на котором Ханю одержал победу, а Браун стал вторым.

— Спасибо Корее за эту чудесную соревновательную неделю, следующая остановка — Монреаль, — подписала фотографию Уилсон.