Скопцова и Алешин показали лучший результат в ритм-танце на Кубке России в Москве
15:21
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали лучший результат на московском этапе Кубка России в ритм-танце. За свое выступление они получили 81,81 балла.
Вторым стал дуэт Софья Шевченко — Игорь Еременко (76,39), третье место заняли Софья Карташова и Илья Карпов (55,90).
Фигурное катание
Москва
Кубок России
5-й этап
Танцы
Ритм-танец
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 81,81
2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 76,39
3. Софья Карташова/Илья Карпов — 55,90
4. Влада Чашникова,/Захар Черезов — 45,29
5. Александра Трухина/Иван Капустин — 37,56
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