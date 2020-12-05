Скопцова и Алешин показали лучший результат в ритм-танце на Кубке России в Москве

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали лучший результат на московском этапе Кубка России в ритм-танце. За свое выступление они получили 81,81 балла.

Вторым стал дуэт Софья Шевченко — Игорь Еременко (76,39), третье место заняли Софья Карташова и Илья Карпов (55,90).

Фигурное катание

Москва

Кубок России

5-й этап

Танцы

Ритм-танец

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 81,81

2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 76,39

3. Софья Карташова/Илья Карпов — 55,90

4. Влада Чашникова,/Захар Черезов — 45,29

5. Александра Трухина/Иван Капустин — 37,56