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Синицына заменила Тарусину на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске

16:52

Ксения Синицына заменила Анну Тарусину в составе сборной России на четвертом этапе юниорского «Гран-при», сообщает официальный сайт ISU. Турнир пройдет в Челябинске с 11 по 14 сентября. Помимо Синицыной, в состав вошли Камила Валиева и Виктория Васильева.

Ранее Синицына не смогла вылететь в США для участия в этапе «Гран-при» в Лейк-Плэсиде (28-31 августа). У 15-летней фигуристки возникли проблемы с документами.

Кроме того, на этапе Кубка мира в Риге (4-7 сентября) произошла замена в танцах на льду. Ангелину Лазареву и Максима Прокофьева заменили Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.

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