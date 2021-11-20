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Ксения Синицына: «Я должна вкладываться в каждое движение, проживать его»

Синицына довольна своим выступлением на этапе «Гран-при» во Франции
17:07
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Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась эмоциями после выступления на «Гран-при Франции».

По сумме выступлений она набрала 198,76 балла и заняла четвертое итоговое место.

«Это мой первый взрослый сезон, меня пока никто не знает. Надо просто больше выступать на международных стартах, чтобы зарабатывать вторую оценку. Надо просто работать. Катание взрослее — это быстрее, сильнее, я должна вкладываться в каждое движение, проживать его. Это все работа

Конечно, я довольна своим выступлением, справилась со своей задачей. Конечно, не хватает скорости, ультра-си элементов, надо работать над этим и делать все, что умею. В прошлом сезоне думали, что надо чем-то выделяться. Я решила, что это будут прыжки и вращения. Вращения тоже будут уникальными», — сказала Синицына.

Также фигуристка рассказала, будет ли она прыгать четверной прыжок на чемпионате России.

«Четверной на чемпионате России? Надеюсь, что да. Я стараюсь, надо ставить программы и накатывать этот прыжок. Каждый делает то, что умеет. Надо работать над собой».

Победу на этапе «Гран-при» одержала Анна Щербакова (229, 69). Второе место заняла Алена Косторная (221,85).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора Анастасия Рацкевич все материалы автора
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