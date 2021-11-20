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Тарасова поблагодарила российских фигуристок после этапа «Гран-при» во Франции

17:05
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе «Гран-при» во Франции. после произвольной программы.

Она получила за прокат 151,75 балла. По сумме двух выступлений россиянка набрала 229, 69 балла. Второе место заняла Алена Косторная, которая по сумме набрала 221,85 балла. еще одна россиянка, Ксения Синицына, набрала 198,76 балла, заняв четвертую строчку.

«Впечатления грандиозные! Благодарю девочек за то, что мы имеем удовольствие их смотреть и то, как они все преодолевают!», — сказала Тарасова «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора
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