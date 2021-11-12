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Синицина и Кацалапов о победе на «Гран-при» Японии: «Ягудин и Плющенко своей битвой вдохновили многих людей»

Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на «Гран-при Японии»
09:54
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после победы в ритм-танце на Гран-при Японии (86,33 балла) поделились впечатлениями от выступления.

«Каждый год мы начинаем сезон с начала. Титул значит многое для нас, но только в наших головах, но когда ты идешь на работу, то тренируешься каждый день. Даже нет времени подумать, что за титул у тебя. Просто хочешь становиться лучше каждый день. У меня были проблемы со спиной, но сейчас я чувствую себя хорошо, у меня много людей вокруг, которые помогают, решают эту проблему», — сказал Кацалапов.

«Кто для нас герои Олимпиады? Тесса и Скотт (Верчу и Мойр)», — добавила Синицина.

«Я бы добавил, Грищук и Платова. И битва Алексея Ягудина и Евгения Плющенко вдохновила многих пойти в фигурное катание», — отметил Кацалапов.

Произвольный танец на Гран-при Японии состоится завтра.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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