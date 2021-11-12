Авербух: «Синицина и Кацалапов показали чемпионское катание, их баллы сопоставимы с полученными Пападакис и Сизероном»

Комментатор Первого канала, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух назвал выступление российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на «Гран-при Японии» чемпионским. Россияне набрали 86,33 балла и выиграли ритм-танец.

«Чемпионское катание, откатались чемпионы. И зрители встали, это очень важно для спортсмена, значит, в зале была энергетика победителей, хорошего дорогого танца, с достоинством. Понятно, что у них все будет музыкально, пара красивая. Он просто прекрасны. Самое важное ребятам сейчас — выступать, набирать форму. Когда рубашка у Никиты поднялась, были видны пластыри, у Вики тоже рука замотана. Но об этом не хочется говорить. Баллы вполне сопоставимы с теми, что получили Пападакис и Сизерон на предыдущем этапе (87,45. — Прим. «СЭ»)», — сказал Авербух.

Произвольный танец на Гран-при Японии состоится завтра.