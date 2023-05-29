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Сегодня, 17:32

Шветский прокомментировал сумму компенсации в один рубль по иску о защите чести и достоинства

Алина Савинова
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 Филипп Шветский объяснил, почему затребовал компенсацию всего в один рубль за порочащую его честь и достоинство публикацию в издании «Угол зрения».

«Я затребовал компенсацию всего в один рубль, поскольку главное для меня — работа, я люблю свою профессию и считаю необходимым снять с себя подозрения, исключив себя из списка подозреваемых по делу Камилы Валиевой. Или же при обратном результате понести соответствующее наказание. Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», — приводит ТАСС слова Шветского.

29 мая стало известно о том, что врач подал в суд Тольятти иск к изданию «Угол зрения» о защите достоинства и деловой репутации.

Специалист являлся врачом национальной команды России на Олимпийских играх 2022 года, во время которых допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. В феврале прошлого года издание «Угол зрения» опубликовало материал с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой».

Источник: https://tass.ru/sport/17870221
Фигурное катание
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Врач российских фигуристов на Олимпиаде-2022 Шветский подал иск о защите достоинства и репутации
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