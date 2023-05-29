В ВФЛА прокомментировали участие Загитовой, Валиевой, Петросян и Акатьевой в забеге на Неделе легкой атлетики

Пресс-атташе Всероссийской Федерации легкой атлетики Алла Глущенко прокомментировала информацию о том, что фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян будут участвовать в забеге в рамках Недели легкой атлетики.

«Да, конечно, это правда. Они сильнейшие фигуристки и решили пробежаться. Это поддерживает имидж легкой атлетики и дает популяризацию, что такие известные спортсменки выступают у нас. Там еще будет много сюрпризов, о которых мы потом сообщим. В прошлый раз была Александра Трусова, сейчас другие фигуристки, одних и тех же не приглашаем. Пытаемся расширить круг спортсменов, которые бы показали себя в легкой атлетике в том числе. Можем ожидать других фигуристов? Время покажет, пока мы готовим эти соревнования», — цитирует Глущенко Metaratings.ru.

Неделя легкой атлетики пройдет с 5 по 10 июня в Южном спортивном центре «Лужники». 5 числа на Никольской улице состоится забег на 60 метров, в котором примут участие российские фигуристки.