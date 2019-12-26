Дебютант чемпионата России подопечный Этери Тутберидзе Даниил Самсонов рассказал о реакции тренера на ошибку в короткой программе. 13-летний фигурист набрал 80,88 балла.

— Мне было интересно здесь кататься, первый раз на чемпионате России, хотел показать себя. Не все получилось, будем работать, чтобы в произвольной все было хорошо. Не знаю, почему, на тренировках обычно это получалось.

Тренеры сказали, что не надо было падать с акселя, потому что я его прекрасно умею делать. Провели разбор. (Дмитрий Кузнецов)