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Шоу Тутберидзе во всех городах вероятнее всего будет перенесено из-за коронавируса

15:29
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Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Оно должно было состояться в 31 марта в Казани, 3 апреля в Перми, 8 апреля в Санкт-Петербурге, 25 апреля в Краснодаре и 26 апреля в Сочи. В Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7990433

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