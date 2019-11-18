Сестра Загитовой уже в ожидании Нового года. Она очень похожа на Алину

Младшая сестра олимпийской чемпионки Алины Загитовой Сабина опубликовала в своем Instagram маленькое видео с собой в кадре подписав его «Ура, скоро Новый год!». 11-летняя Сабина, также, как и ее старшая сестра занимается фигурным катанием.

Алина Загитова заняла второе место на французском этапе «Гран-при» и выступит в заключительном этапе серии в Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября. В Саппоро Загитова будет бороться за выход Финал «Гран-при».