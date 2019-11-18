Сестра Загитовой уже в ожидании Нового года. Она очень похожа на Алину
11:12
Младшая сестра олимпийской чемпионки Алины Загитовой Сабина опубликовала в своем Instagram маленькое видео с собой в кадре подписав его «Ура, скоро Новый год!». 11-летняя Сабина, также, как и ее старшая сестра занимается фигурным катанием.
Алина Загитова заняла второе место на французском этапе «Гран-при» и выступит в заключительном этапе серии в Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября. В Саппоро Загитова будет бороться за выход Финал «Гран-при».
Из Инстаграм Сабины Загитовой pic.twitter.com/q9no8v98Kd— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 18, 2019
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