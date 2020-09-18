Серов получил сильное сотрясение мозга при падении на Кубке России

Фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду в разряде кандидатов в мастера спорта с Анастасией Федоровой, получил сильное сотрясение мозга во время падения в ритм-танце на этапе Кубка России в Сызрани, сообщает ТАСС.

— Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ, — сказала тренер спортсменов Анжелика Крылова. — Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс.

Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернемся в Москву. — С Кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше.

Серов допустил падение на поддержке, уронив на себя партнершу. Спортсмен долгое время не мог подняться, затем дошел до борта при помощи медиков и тренеров, после чего его погрузили на каталку и увезли со льда.