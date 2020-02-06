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Серебряный призер юношеской Олимпиады Синицына стала лишь 11-й после короткой пограммы в Саранске. И вот почему

21:28
Ксения Синицына. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Синицына. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряный призер зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне 14-летняя Ксения Синицына показала 11-й результат по результатам короткой программы на юниорском первенстве России в Саранске.

За свой прокат Синицына получила 64,6 балла, из которых 32,24 — за технику и 32,36 — за компоненты, последняя оценка выше только у лидеров соревнований Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой. От третьего места 14-летнюю фигуристку отделяют 4,62 балла.

Синицына допустила серьезную ошибку на каскаде «тройной лутц-тройной тулуп», из-за которой с учетом всех возможных надбавок потеряла около 7 баллов.

Произвольную программу на турнире девушки представят в пятницу 7 февраля, начиная с 19.00 по московскому времени.

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