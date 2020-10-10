Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве. Он набрал 85,83 балла за свой прокат. Спортсмен исполнил четверной сальхов с небольшой помаркой, тройной аксель и тройной флип + тройной тулуп.

Второе место занял ученик Евгения Плющенко — Артем Ковалев (83,85), тройку замкнул Артем Лежеев (83,32).

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин набрал лишь 82,77 балла, исполнив достаточно простой для себя контент — тройной аксель, четверной тулуп с падением и недокрутом и каскад тройной флип+двойной тулуп, и стал лишь четвертым. Напомним, что в арсенале этого фигуриста есть четверной лутц, флип, тулуп и риттбергер.

Фигурное катание

Москва

Кубок России

2-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко — 85,83

2. Артем Ковалев — 83,85

3. Артем Лежеев — 83,32

4. Александр Самарин — 82,77

5. Петр Гуменник — 79,51

6. Марк Кондратюк — 77,01