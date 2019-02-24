Сегодня исполняется 45 лет Этери Тутберидзе

Сегодня отмечает день рождения заслуженный тренер Росии по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ей исполнилось 45 лет.

Этери Тутберидзе занималась одиночным катание, но после травмы позвоночника переключилась на танцы на льду. В 18 лет переехала в США, где выступала в шоу.

В 1994—1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. С 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.

Среди учениц Тутберидзе олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпиона мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и другие.